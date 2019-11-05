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'den son dakika uyarısı 5 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı 5 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?

05.11.2019, 09:10 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019,10:28

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağışlar devam edecek mi? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile , Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Yalova, , , Denizli, Antalya, Burdur çevreleri ve Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çevrelerinde öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, 'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte 5 Kasım Salı raporu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, , Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı

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