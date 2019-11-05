Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı 5 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağışlar devam edecek mi?Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Kırklareli, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur çevreleri ve Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte 5 Kasım Salı hava durumu raporu...

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. EDİRNE °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ