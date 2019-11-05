  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Parmağını makarona sıkıştıran çocuğun imdadına itfaiye yetişti

Parmağını makarona sıkıştıran çocuğun imdadına itfaiye yetişti

Parmağını makarona sıkıştıran çocuğun imdadına itfaiye yetişti

05.11.2019, 16:52

’de parmağını oynadığı makarona sıkıştıran 3 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler özel ekipmanlar kullanarak makaronu keserek küçük çocuğun parmağından çıkardı.

Olay, Sümer Mahallesi 2242. Sokak'taki binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evinde eline geçirdiği iplik makaronu ile oynayan Alyanaz K. (3) isimli çocuk makaronu çıkaramayınca annesi müdahale etti. Ancak annesi de bundan başarılı olamayınca minik çocuğun ailesi itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler küçük çocuğa müdahalede bulundu. Ekipler özel ekipmanlar kullanarak makaronu keserek küçük çocuğun parmağından çıkardı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Parmağını makarona sıkıştıran çocuğun imdadına itfaiye yetişti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN