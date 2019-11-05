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Pencerenin korkuluğu çıktı, lise öğrencisi 2'nci kattan düştü

Pencerenin korkuluğu çıktı, lise öğrencisi 2'nci kattan düştü

05.11.2019, 11:00

Afyonarahisar'ın Dinar ilçesinde, liseli A.A.(15) kaldığı okul pansiyonunda yaslandığı pencerenin korkuluğu yerinden çıkınca, 2'nci kattan düşüp, yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında bir okulun pansiyonunda meydana geldi. Pansiyonda yatılı kalan öğrenci A.A., 2'nci kattaki yatakhanede pencereyi açıp, korkuluklara yaslandı. Ancak korkuluk demiri yerinden çıktı. Dengesini kaybeden A.A., demirle birlikte 2'nci kattan beton zemine düştü. Diğer öğrencilerin yardımına koştuğu A.A. için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı A.A., Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan A.A., tedavisinin ardından taburcu edildi.

DHA

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