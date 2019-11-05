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mahallesi yolları tuzak gibi

Tire Gökçen mahallesi yolları tuzak gibi
Giriş Tarihi: 5.11.2019

Tire'ye yaklaşık 20 km uzaklıktaki adeta tuzak gibi. Salça fabrikası civarındaki çevre yolunun asfaltında meydana gelen çukur ve satıhtaki bozulmalar otomobil sürücülerine zorlu anlar yaşatıyor.

Tire'ye yaklaşık 20 km uzaklıktaki Gökçen ve Kahrat mahallesinin yan yolları adeta tuzak gibi. Salça fabrikası civarındaki çevre yolunun asfaltında meydana gelen çukur ve satıhtaki bozulmalar otomobil sürücülerine zorlu anlar yaşatıyor. İki yerleşim yerini birbirine bağlayan yolun mahalleliler ve fabrikaya gelen giden kamyonlar tarafından sıkça kullanıldığını belirten vatandaşlar, "Yoldaki bozulmalar bir buçuk aydır tamir edilmiyor. Her gün yüzlerce araç bu yolu kullanıyor. Sürücüler yoldaki bozuk bölümü fark ettiğinde ise iş işten geçmiş oluyor. Otomobillerimizin alt takımları hasar görüyor" şeklinde konuştu.

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