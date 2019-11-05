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'ta feci ! Otomobil kamyona çarptı

Uşak'ta feci kaza! Otomobil kamyona çarptı

05.11.2019, 08:43

'ta içinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü Ünal T. de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

, saat 00.45 sıralarında D-300 Karayolu Çınarcık köyü yakınlarında meydana geldi. 'den yönüne giden Mehmet Fatih Kardaş (39) yönetimindeki 34 RD 1755 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle önünde bulunan Ünal T. yönetimindeki 06 BCR 645 plakalı kamyona arkadan çarptı.

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