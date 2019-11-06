10 bin liralık hatadan 25 dakika kala döndü

Bankadan yeni çektiği 10 bin lirayı yanlışlıkla çöpe atan Mehmet Erkoç, yaptığı hatayı 2 saat sonra fark etti. Çöp depolama alanına 25 dakikalık mesafede durdurulan çöp kamyonundan çıkan paralar sahibine teslim edildi

Muğla'da, 10 bin lirayı çöpe attığını 2 saat sonra fark eden Mehmet Erkoç, izini sürdüğü çöp kamyonunu depolama tesisine varmadan durdurarak parasına kavuştu. Olay, Fethiye'nin Babataşı Mahallesi meydana geldi. Önceki akşam evindeki çöpleri çıkartan Erkoç, içerisinde bankadan yeni çektiği 10 bin liranın bulunduğu poşeti de diğer çöplerle birlikte konteynere attı. 2 saat sonra yaptığı yanlışın farkına varan Erkoç, belediyeye giderek yardım istedi. Mahallede görevli çöp toplama ekibine ulaşan zabıta ekipleri, aracı şehrin dışındaki çöp depolama alanına ulaşmadan durdurdu. ÇÖP depolama alanına 25 dakikalık mesafede durdurulan kamyon, Fethiye Belediyesi Hayvan Pazarı'na getirildi. Açık alana dökülen çöpleri karıştıran Mehmet Erkoç, poşeti buldu. Saat 23.50 sıralarında bulunan poşetteki 10 bin lira, sayılarak sahibine teslim edildi.

MURAT YALÇIN