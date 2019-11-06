  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

'de seferlerine

Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

06.11.2019, 11:00

'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Kabatepe-Gökçeada hattında bazı seferler iptal edildi. ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan AŞ'nin yetkilileri, diğer hatlardaki ulaşımın normal seyrettiğini bildirdi.

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Gökçeada'dan saat 13.00'te, Kabatepe'den saat 15.00'te yapılacak seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer hatlardaki ulaşımın normal seyrettiğini bildirdi.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN