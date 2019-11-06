Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Kabatepe-Gökçeada hattında bazı seferler iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer hatlardaki ulaşımın normal seyrettiğini bildirdi.

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor. Gökçeada'dan saat 13.00'te, Kabatepe'den saat 15.00'te yapılacak seferler iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer hatlardaki ulaşımın normal seyrettiğini bildirdi. AA