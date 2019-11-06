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'den uyarısı 6 Kasım Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 6 Kasım Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

06.11.2019, 09:08

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kıyı Ege ile Trakya'nın batısının yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, , Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile 'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın ; Trakya'nın batısı ile kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor. İşte 6 Kasım Çarşamba ...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Çanakkale'nin güneyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Trakya'nın batısı ve Çanakkale çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

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