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römorkörü 'ndan geçti

Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

06.11.2019, 14:05

 Boğazı'ndan geçen 'na ait SB-739 borda numaralı askeri römorkörü 'ne doğru yol aldı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait SB-739 borda numaralı askeri römorkörü Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden bugün saat 08.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait SB-739 borda numaralı askeri römorkörü saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Rus askeri römorkörü Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

DHA

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