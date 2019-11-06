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Sağanak ve ’i vurdu

Sağanak Bodrum ve Marmaris’i vurdu
Giriş Tarihi: 6.11.2019

'nın genelinde gece etkili olan , ve 'te hayatı felç etti. Bodrum'da yollara taş, toprak ve kaya parçaları döküldü, trafik aksadı.

Muğla'nın genelinde gece etkili olan sağanak yağış, Bodrum ve Marmaris'te hayatı felç etti. Bodrum'da yollara taş, toprak ve kaya parçaları döküldü, trafik aksadı. Polis, zabıta, itfaiye, arama kurtarma ekipleri su basan cadde ve sokakları, tıkanan trafiği açmak için seferber oldu. Marmaris'te de çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Caddelerle birlikte Kapalı Çarşı göle döndü, elektrik kesintileri yaşandı. Sağanakla birlikte denize dökülen çamurlu su Marmaris Körfezi'nin rengini değiştirdi. Azmak'ta bağlı bulunan 11 balıkçı teknesi battı, İçmeler ve Turunç yollarında heyelan meydana geldi.

ADEM ÜLKER

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