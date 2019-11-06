Mutfakların vazgeçilmezi sarımsak tüketiminin kanserden koruduğunu, kan şekerini düşürdüğünü ve vücuda birçok fayda sağladığı araştırmalarla ortada.Peki, faydaları saymakla bitmeyen sarımsak nasıl tüketilmeli? İşte doğal antibiyotik de sayılan sarımsağın faydaları...
Sarımsak; kanserden koruyor, kan şekerini düşürüyor... Ayrıca yapılan bir çalışmaya göre sarımsağı sütle birlikte tüketmek ağız kokusunun önüne geçiyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, sarımsağın faydalarını sıraladı.
Sarımsağı eğer bu şekilde tüketirseniz faydaları inanılmaz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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