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Sarımsağı eğer bu şekilde tüketirseniz faydaları inanılmaz!

Sarımsağı eğer bu şekilde tüketirseniz faydaları inanılmaz!

06.11.2019, 12:47 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019,12:48

Mutfakların vazgeçilmezi sarımsak tüketiminin kanserden koruduğunu, kan şekerini düşürdüğünü ve vücuda birçok fayda sağladığı araştırmalarla ortada.Peki, faydaları saymakla bitmeyen sarımsak nasıl tüketilmeli? İşte doğal antibiyotik de sayılan sarımsağın faydaları...

Sarımsak; kanserden koruyor, kan şekerini düşürüyor... Ayrıca yapılan bir çalışmaya göre sarımsağı sütle birlikte tüketmek ağız kokusunun önüne geçiyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, sarımsağın faydalarını sıraladı.

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