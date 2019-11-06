Türk robot takımı "Roboscorpion" olimpiyatlarda şampiyonluk hedefliyor

Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye Elemeleri'ne Denizli'den katılarak futbol kategorisinde birinci olan "Roboscorpion" takımı, 8-10 Kasım'da Macaristan'da düzenlenecek finallere katılmak için yarın bu ülkeye gidecek. Eğitim teknolojileri ve yazılım uzmanı Seçkin Aksoy, "Öğrencilerimin Türkiye çapında düzenlenen ulusal turnuvada Türkiye birinciliğini Denizli'ye kazandırmış olmaları gurur verici. Artık uluslararası turnuvada da ülkemizin hak ettiği başarıları elde edeceklerini düşünüyorum" dedi

Dünya Robot Olimpiyatı (World Robot Olympiad-WRO) Türkiye Elemeleri'nde futbol kategorisinde birinci olan ve Denizli kentinden gelen öğrencilerden oluşan "Roboscorpion" takımı, 8-10 Kasım'da Macaristan'da düzenlenecek finallerde şampiyonluk hedefliyor.

Dünya Robot Olimpiyatı'na katılmak için yarın Macaristan'a gidecek ekipte yer alan Eğitim Teknolojileri ve Yazılım Uzmanı Seçkin Aksoy, oyuncular; 12 yaşındaki Kaan Uçar, 13 yaşındaki Sarp Şahin ve 14 yaşındaki Berkcan Kiraz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aksoy, öğrencilerinin büyük bir başarı elde ettiğini belirterek, "Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye Ulusal Elemeleri'nde birinci olan takımımız, uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Daha önce Tayland'da ve Kosta Rika'da ülkemizi gururla temsil ettiler. Bu yıl Macaristan'da, tüm dünya birincilerinin katıldığı turnuvada, biz de Roboscorpion takımımızla Türkiye'yi temsil edeceğiz." dedi.

Takımın Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek uluslararası başarı elde edeceğine inandığını dile getiren Aksoy, "Takımıma bu konuda sonuna kadar güveniyorum. Öğrencilerimin Türkiye çapında düzenlenen ulusal turnuvada, Türkiye birinciliğini Denizli'ye kazandırmış olmaları gurur verici. Artık uluslararası turnuvada da ülkemizin hak ettiği başarıları elde edeceklerini düşünüyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Berkcan Kiraz, takımlarının iyi çalıştığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Robotlardaki motorların tasarımı hakkında onlarca farklı deney yaptım. Bir sürü kod yaza yaza geliştirdim. Bununla ilgili hiçbir yerde kaynak olmadığından hepsini deneyerek tek başımıza biz gerçekleştirdik. Robotlarımızın en önemli özelliği, toptan aldığı veriyi sahadaki konumuna göre değerlendirip gideceği yönü doğru bir şekilde belirlemesi. Topun konumuna göre, defansa veya saldırıya geçmeleri gerektiğine robotlar kendileri karar veriyor."

Sarp Şahin de 5 yıldır robotik kodlama ile ilgilendiğini belirterek, "4. sınıftan beri ilgileniyorum. Lego çalışmalarıyla başladığım bu işe merakım arttı ve iyi bir yere ulaştım. Bazen yaptığımız robot hareket etmiyordu, olduğu yerde duruyordu, onlara çözümler üreterek kendimizi sürekli geliştirdik." dedi.

Kaan Uçar ise takımıyla Türkiye birincisi olduklarını, bütün maçları 10 farkla kazandıklarını ifade ederek, "Çok iyi çalıştık. Macaristan'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi dünyada temsil edeceğiz. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Hedefimiz şampiyonluk. İleride yazılım mühendisi olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

AA