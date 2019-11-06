Vatandaştan CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya tepki! 'Can ve mal güvenliğimiz yok'

CHP'li Gaziemir Belediyesinin ormanlık alan içerisindeki çöp aktarma alanında çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu. Öfkeli bir vatandaş, "Bu kaçıncı yangın? Bizim hayvanlarımız yanıyor, orman yanıyor. Diktatör müsün sen, niye randevu vermiyorsun?" diyerek, CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı'na tepkisi dile getirdi.

Gaziemir Belediyesinin Sarnıç Mahallesi'nde bulunan ormanlık alan içerisindeki çöp aktarma bölgesinden dün akşam yine alevler yükseldi. Çöp depolama alanı çevresinde küçük ve büyükbaş hayvan besiciliği yapan ahır sahiplerini alevler karşısında büyük korku yaşadı. Çevre sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bölge sakinlerinden Muammer Olkaç yaşadığı panikle Gaziemir Belediyesine tepki gösterdi.