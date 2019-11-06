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Vatandaştan 'li Başkanı 'ya tepki! 'Can ve mal güvenliğimiz yok'

Vatandaştan CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya tepki! 'Can ve mal güvenliğimiz yok'

06.11.2019, 13:41 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019,13:45

'li Belediyesinin ormanlık alan içerisindeki çöp aktarma alanında çıkan büyük paniğe sebep oldu. Öfkeli bir vatandaş, "Bu kaçıncı yangın? Bizim hayvanlarımız yanıyor, orman yanıyor. Diktatör müsün sen, niye randevu vermiyorsun?" diyerek, 'li Başkanı'na tepkisi dile getirdi.

Belediyesinin Sarnıç Mahallesi'nde bulunan ormanlık alan içerisindeki çöp aktarma bölgesinden dün akşam yine alevler yükseldi. Çöp depolama alanı çevresinde küçük ve büyükbaş hayvan besiciliği yapan ahır sahiplerini alevler karşısında büyük korku yaşadı. Çevre sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bölge sakinlerinden yaşadığı panikle Belediyesine tepki gösterdi.

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