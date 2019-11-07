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’da feci ! kamyonuna çarptı

Afyonkarahisar’da feci kaza! Tren hafriyat kamyonuna çarptı

07.11.2019, 16:35

'daki bir hemzemin geçitte trenin kum yüklü kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Jandarmanın olayla ilgili çalışması sürüyor.

Alınan bilgilere göre olay, - karayolunun 25. kilometresi Damlalı mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. 03 DY 803 plakalı Kemal Ç. yönetimindeki kum yüklü kamyonu, hemzemin üzerinden geçiş yaparken çarpması sonucu devrildi.

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