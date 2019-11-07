Afyonkarahisar'daki bir hemzemin geçitte trenin kum yüklü hafriyat kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Jandarmanın olayla ilgili çalışması sürüyor.
Alınan bilgilere göre olay, Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 25. kilometresi Damlalı mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. 03 DY 803 plakalı Kemal Ç. yönetimindeki kum yüklü hafriyat kamyonu, hemzemin üzerinden geçiş yaparken tren çarpması sonucu devrildi.
Afyonkarahisar’da feci kaza! Tren hafriyat kamyonuna çarptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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