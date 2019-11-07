ALES giriş belgeleri yayınlandı! ÖSYM ALES giriş belgesi sorgulama...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 17 Kasım'da düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/3) giriş belgeleri açıklandı. ALES sınavına girecek olanlar ALES giriş belgesini "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek. İşte ALES sınavı ile ilgili detaylar...

ALES sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. 17 Kasım'da uygulanacak olan ALES sınavı için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte merak edilenler... ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanacak ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek. ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ALES sınav sonuçları 12 Aralık 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak. .