  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > ALES giriş belgeleri yayınlandı! ÖSYM ALES giriş belgesi sorgulama...

giriş belgeleri yayınlandı! sorgulama...

ALES giriş belgeleri yayınlandı! ÖSYM ALES giriş belgesi sorgulama...

07.11.2019, 15:01

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığınca 'da düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-/3) giriş belgeleri açıklandı. ALES sınavına girecek olanlar ALES giriş belgesini "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek. İşte ALES sınavı ile ilgili detaylar...

ALES sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. 17 Kasım'da uygulanacak olan ALES sınavı için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte merak edilenler...

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanacak ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınav sonuçları 12 Aralık 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak.

.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ALES giriş belgeleri yayınlandı! ÖSYM ALES giriş belgesi sorgulama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN