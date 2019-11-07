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'de 52 yakalandı

Balıkesir'de 52 kaçak göçmen yakalandı

07.11.2019, 09:20

'in Ayvalık ilçesinden lastik botla yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen uyruklu 52 yakalandı.

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Güneş Adası açıklarında lastik bot üzerinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, durdurdukları lastik bottaki 26'sı çocuk, 11'i kadın ve 15'i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 52 kaçak göçmeni yakaladı.

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi'ne teslim edildi.

DHA

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