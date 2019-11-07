Cami avlusunda eğitim devam ediyor

Cami avlusuna kurulan konteynerde eğitim gören 60 öğrenci, camide namaz kılınırken ve cenaze kaldırılırken dersleri dinlemekte zorluk çektiğini belirtirken, bir an önce okul inşaatının bitmesini bekliyor.

İzmir'in kırsal mahallelerinden olan Buca Belenbaşı'ndaki 9 derslikli ilkokul ile ortaokul binalarındaki inşaatın yüklenici firmanın iflas etmesinin ardından durdurulmasıyla, çocukların eğitime devam etmeleri için bir cami avlusuna konteyner kuruldu. Cami avlusuna kurulan konteynerde eğitim gören 60 öğrenci, camide namaz kılınırken ve cenaze kaldırılırken dersleri dinlemekte zorluk çektiğini belirtirken, bir an önce okul inşaatının bitmesini bekliyor. Muhtar İsmet İlhan, "Yeni yüklenici firma çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürüyor. Aralık ayı sonuna kadar da çalışmaların biteceği söylendi" diye konuştu.