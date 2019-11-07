Denizin ortasında 50 saat

Yeni Zelanda'dan kullandığı tekne ile dünya turuna çıkan Kushila Stein (47), Bodrum açıklarında 50 saat botta mahsur kaldı. Yanında bulunan bir miktar şeker ile idare ettiğini belirten Stein, kurtarılmaktan ümidini kestiği anda bulunduğunu söyledi.

Yeni Zelanda'dan kullandığı tekne ile dünya turuna çıkan Kushila Stein (47), Bodrum açıklarında 50 saat botta mahsur kaldı. Rodos'tan Bodrum ve Kilimli adasına yönelen Stein, teknesini demirlediği yerden erzak takviyesi için 1.5 metrelik bot ile kürek çekerek karaya çıkmaya çalışırken, fırtınaya yakalanıp sürüklendi. Küreklerden birini denize düşüren Stein Girit adasına doğru sürüklendi. İki gün boyunca su ve yiyecek olmadan yaşam mücadelesi veren Stein tam 50 saat sonra Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Yanında bulunan bir miktar şeker ile idare ettiğini belirten Stein, kurtarılmaktan ümidini kestiği anda bulunduğunu söyledi.

ADEM ÜLKER