  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Denizin ortasında 50 saat

Denizin ortasında 50 saat

Denizin ortasında 50 saat
Giriş Tarihi: 7.11.2019

'dan kullandığı tekne ile dünya turuna çıkan (47), açıklarında 50 saat botta mahsur kaldı. Yanında bulunan bir miktar şeker ile idare ettiğini belirten Stein, kurtarılmaktan ümidini kestiği anda bulunduğunu söyledi.

Yeni Zelanda'dan kullandığı tekne ile dünya turuna çıkan Kushila Stein (47), Bodrum açıklarında 50 saat botta mahsur kaldı. Rodos'tan Bodrum ve Kilimli adasına yönelen Stein, teknesini demirlediği yerden erzak takviyesi için 1.5 metrelik bot ile kürek çekerek karaya çıkmaya çalışırken, fırtınaya yakalanıp sürüklendi. Küreklerden birini denize düşüren Stein Girit adasına doğru sürüklendi. İki gün boyunca su ve yiyecek olmadan yaşam mücadelesi veren Stein tam 50 saat sonra Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Yanında bulunan bir miktar şeker ile idare ettiğini belirten Stein, kurtarılmaktan ümidini kestiği anda bulunduğunu söyledi.

ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizin ortasında 50 saat haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN