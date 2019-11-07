Eşinin elini ilk kez tuttu

İzmir'de kelebek hastalığı nedeniyle 10 yıldır ellerini kullanamayan öğretmen İlker Bıyık, parmaklarını kaybetme riskiyle girdiği operasyonla sağlığına kavuşarak 5 ay önce evlendiği eşinin elini tutabildi.

İzmir'de kelebek hastalığı nedeniyle 10 yıldır ellerini kullanamayan öğretmen İlker Bıyık, parmaklarını kaybetme riskiyle girdiği operasyonla sağlığına kavuşarak 5 ay önce evlendiği eşinin elini tutabildi. Bıyık, "Artık dolaşmaya çıktığımızda eşimin elini sımsıkı tutabiliyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. 10 yıl sonra ilk defa bir çay bardağını ve bir kalemi rahatlıkla parmaklarımla tutunca çok heyecanlandım. Eşime olan aşkımı anlatmak için kalemle doktor beyin muayenehanesinde bulunan bir tahtanın başına geçerek ona olan aşkımı ifade ettim" dedi.



BU ÖZLEMLE YAŞADIM



BU süreçte eşinin büyük desteğini gördüğünü belirten Bıyık sözlerine şöyle devam etti:

"Okula dönüp öğrencilerime tahtaya bir şey yazarak ders anlatmak istiyorum. Yıllarca bunun özlemini yaşadım. Benim durumumda olan hastalar ameliyat olmaktan sakın korkmasın."