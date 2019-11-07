Fabrika değil okul

İzmir'de Çiğli 75'inci Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, adeta mobilya fabrikası gibi üretim yapıyor. Belediyelerin, kamu kurumlarının ihtiyacı olan mobilyaları okuldaki atölyelerde tasarlayan ve üreten öğrenciler, hem eğitim görüyor hem de meslek sahibi oluyor.

İzmir'de Çiğli 75'inci Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, adeta mobilya fabrikası gibi üretim yapıyor. Belediyelerin, kamu kurumlarının ihtiyacı olan mobilyaları okuldaki atölyelerde tasarlayan ve üreten öğrenciler, hem eğitim görüyor hem de meslek sahibi oluyor. Birçok kurumdan sipariş alan lisenin üretim bölümünde kız öğrenciler de çalışıyor.





KIZLAR DA ÇOK SEVİYOR



11'inci sınıf öğrencisi Bengüsu Aktık (16), "Biz burada önce istenen mobilyanın çizimini yapıyoruz. Sonra da bunu yapmak için atölyeye giriyoruz. Dolap, masa yapımlarını öğreniyoruz. Kadınların da bu tür işleri yapabileceğini görüyoruz ve herkese gösteriyoruz yaptıklarımızla" diye konuştu. 11'inci sınıf öğrencisi Ezgi Koç (16) ise, atölyede çalışırken zorlanmadığını belirtti. Arkadaşları ve öğretmenlerinin kendilerine yardım ettiğini söyleyen Koç, meslek edindiği için mutlu olduğunu ifade etti.