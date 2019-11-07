Fidan dikimi rekoru için geri sayım

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde 11 Kasım'da 11 milyonu aşkın fidanın toprakla buluşturularak ağaçlandırmada dünya rekoru kırılması amacıyla gerçekleştirilecek etkinlik için geri sayım sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde 11 Kasım'da 11 milyonu aşkın fidanın toprakla buluşturularak ağaçlandırmada dünya rekoru kırılması amacıyla gerçekleştirilecek etkinlik için geri sayım sürüyor. Saat 11.11'de hayata geçirilecek kampanya kapsamında vatandaşlar tarafından "gelecegenefes. com" internet sitesi üzerinden sahiplenilen fidan sayısı 12 milyonu aştı.



BİR SAATTE İZMİR'E 300 BİN ADET



Şu ana kadar Torbalı ve Muradiye Orman Fidanlık Müdürlükleri'nden İzmir ve Manisa illerinde 11 Kasım'da gerçekleşecek fidan dikim etkinlikleri için 350 bin fidanın dağıtımını yapıldığını söyleyen Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, İzmir'de 300 bin, Manisa'da 200 bin fidanın toprakla buluşacağını, bunun bir saat içinde gerçekleşeceğini söyledi.