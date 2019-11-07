  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Fidan dikimi rekoru için geri sayım

Fidan dikimi rekoru için geri sayım

Fidan dikimi rekoru için geri sayım
Giriş Tarihi: 7.11.2019

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde 'da 11 milyonu aşkın fidanın toprakla buluşturularak ağaçlandırmada dünya rekoru kırılması amacıyla gerçekleştirilecek etkinlik için geri sayım sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde 11 Kasım'da 11 milyonu aşkın fidanın toprakla buluşturularak ağaçlandırmada dünya rekoru kırılması amacıyla gerçekleştirilecek etkinlik için geri sayım sürüyor. Saat 11.11'de hayata geçirilecek kampanya kapsamında vatandaşlar tarafından "gelecegenefes. com" internet sitesi üzerinden sahiplenilen fidan sayısı 12 milyonu aştı.

BİR SAATTE İZMİR'E 300 BİN ADET

Şu ana kadar Torbalı ve Muradiye Orman Fidanlık Müdürlükleri'nden İzmir ve Manisa illerinde 11 Kasım'da gerçekleşecek fidan dikim etkinlikleri için 350 bin fidanın dağıtımını yapıldığını söyleyen Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, İzmir'de 300 bin, Manisa'da 200 bin fidanın toprakla buluşacağını, bunun bir saat içinde gerçekleşeceğini söyledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fidan dikimi rekoru için geri sayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN