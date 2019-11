‘Geleceğe Nefes Seferberliği' çifte rekora koşuyor

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 'Geleceğe Nefes Seferberliği' kapsamında 11 Kasım 2019'da 81 ilde 3 saatte gerçekleştirilecek 11 milyon fidan dikimi ile Türkiye'nin 2 ayrı Guinness Dünya Rekoru'nu kıracağını da müjdeledi. Pakdemirli, 'Geleceğe Nefes Seferberliği' kapsamında Çorum'da '1 Saatte en çok fidan dikme rekoru' ile ''Dünyanın en büyük online fidan diken insan albümü'' rekoru kırılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, basın yayın organlarının temsilcileri ve gazeteciler ile 11 milyon seferberliği öncesi biraraya geldi. Seferberlik kapsamında fidan dikmenin bir 'memleket meselesi' olarak toplumun her kesimince sahiplenildiğini belirten Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, "Seferberliğimizin halkımızdan gördüğü yüksek ilgi ve dünyaya örnek olacak bir toplumsal bilinçlenme kampanyasına dönüşmüş olması; basınımızın, toplumumuzun kanaat önderlerinin, sanatçılarımızın, sporcularımızın bize verdiği gönülden destek sayesinde oldu. Başlattığımız seferberliğe destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu bize bundan sonra yapacaklarımız konusunda da büyük cesaret veriyor. Artık biliyoruz ki, bu ülkenin geleceği için attığımız her adımda bunu bir 'millet meselesi olarak gören' ve arkamızda kenetlenen bir halkımız var. En büyük teşekkürü de bu sağduyu ve bilinci gösteren vatandaşlarımız hak ediyor" dedi.



SAHİPLENİLEN FİDAN SAYISI 13 MİLYONA ULAŞTI

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 11 Kasım'da, 11 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının amaçlandığı 'Geleceğe Nefes Seferberliği' kapsamında, vatandaşlarımızın sahiplendiği fidan sayısının 13 milyona ulaştığını söyledi.



11 milyon fidanı sahiplendirmek için oluşturulan www.gelecegenefes.com web sitesinin Türk halkının gelecek nesiller konusundaki duyarlılığını ortaya koyduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "11 milyon fidan birkaç gün içinde halkımız tarafından sahiplenildi. Halkımızın geleceğe nefes olma konusundaki bu heyecanını karşılıksız bırakmadık ve sahiplenilecek fidan sayısını 11 milyonun üzerine çıkardık. Şu an itibarı ile sahiplenilen fidan sayısı 13 milyona yaklaştı. 9 milyonu aşkın birey fidan sertifikası aldı. 11 Kasım'da dikeceğimiz 11 milyon fidan ile durmayacağız. 11 Kasım sonrasında da vatandaşlarımızın sahiplendiği bu fidanları dikmeye devam edeceğiz" dedi.



TÜRKİYE, ORMANLARINI ARTIRAN NADİR ÜLKELERDEN

Ülkelerin çevre konusundaki karnelerini, gelişirken doğadan aldıklarını minimumda; doğaya verdiklerini ise maksimumda tutabilmelerinin belirlediğini belirten Pakdemirli, "Toplumumuzda, özellikle genç neslimizde giderek artan bir çevre duyarlılığı ve bilinci olduğunu görmek bizi çok memnun ediyor. Buna karşılık, ülkemizin çevre konusunda yaptıklarının yeterince bilinmemesi, bu konudaki farkındalığın zayıf olması bizi üzüyor. Türkiye bu kadar hızlı gelişen ve büyüyen bir ülke olmasına karşılık, orman değerlerini de yükseltebilen bir ülke… Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı'nın (FAO) Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi raporuna göre dünyamızdaki orman varlıkları hızla azalırken, aynı dönemde Türkiye, ormanlarını artırabilen nadir ülkeler arasında bulunuyor. 1999 yılında 20.8 milyon hektar olan orman varlığımız, 2018 yılında 22.6 milyon hektara ulaştı. Son 20 yılda, dünya genelinde orman varlıkları azalırken, biz ülkemiz orman varlığını yaklaşık 2 milyon hektar artırmayı başardık."



ÇİFTE DÜNYA REKORU MÜJDESİ

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 'Geleceğe Nefes Seferberliği' kapsamında 11 Kasım 2019'da 81 ilde 3 saatte gerçekleştirilecek 11 milyon fidan dikimi ile Türkiye'nin 2 ayrı Guinness Dünya Rekoru'nu kıracağını da müjdeledi. Pakdemirli, 'Geleceğe Nefes Seferberliği' kapsamında Çorum'da '1 Saatte en çok fidan dikme rekoru' ile ''Dünyanın en büyük online fidan diken insan albümü'' rekoru kırılacağını açıkladı.



Bakan Pakdemirli; "Bu büyük fidan dikme seferberliğini anlatırken hep 'Dünya rekoru kıracağız' demiştik. Bu seferberliği uluslararası düzeyde bir rekor ile de taçlandırmak istiyoruz. Geleceğe Nefes Seferberliği Türkiye'ye bir değil 2 Guinness Dünya Rekoru getirecek. Çorum'da hazırladığımız dikim alanında Guinness hakemlerinin gözlemciliğinde halen 232.647 adet fidan ile Endonezya'ya ait '1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekorunu, 1 saat içinde bundan daha fazla fidan dikerek Türkiye adına tescil ettireceğiz. Halkımızın bu kadar benimsediği seferberliğimizde istedik ki, fidanlar gibi bir rekora da halkımız ortak olsun. Bunun için de 11 Kasım'da halkımızın fidan dikerken çektiği fotoğraflardan oluşan bir dijital albüm hazırlanacak. Vatandaşlarımız, fidan dikerken çektikleri fotoğrafları bize gönderecek ve biz de bunu 'Dünyanın en büyük online fidan diken insan albümü' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na tescil ettireceğiz. Bu rekorumuz için de halkımıza ayrı bir bilgilendirme yapacağız. Böylece 'Geleceğe Nefes Seferberliği', çifte dünya rekoru ile taçlanacak" ifadelerini kullandı.



''11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ'' OLDU

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile her yıl

11 Kasım'ın 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak kutlanacağını da belirterek, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün vatandaşlarımıza, seferberliğe verdikleri destek için teşekkür etti.