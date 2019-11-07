Uzmanlardan kritik uyarı! 'Rus ruletinden daha riskli'

Uzmanlar, doğadan tecrübesiz kişilerce toplanan mantarların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini söyledi. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mine Pakkaner, doğadan toplanan mantarların zehirli olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Rus ruletinde bile 6 taneden bir tanesi size gelebilir. Fakat topladığınız iki mantardan biri zehirli. Zehir olan ile olmayan mantarı ayırt edebilmek için uzman olmak gerekiyor. Mantar zehirlenmelerinin geri dönüşü de yok. Ağır karaciğer ve böbrek tahribatına neden olabilir" dedi.

Lezzeti ile sofraların baş tacı olan ve yağmurların başlamasıyla birlikte sayıları da artan mantar, hem tezgahlarda, hem de mutfaklardaki yerini aldı. Uzmanlar, meraklılarının ormanların derinliklerinde toplayarak tükettiği mantarların sağlıksız olduğu, kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurgulandı.