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! 'Rus ruletinden daha riskli'

Uzmanlardan kritik uyarı! 'Rus ruletinden daha riskli'

07.11.2019, 10:26

, doğadan tecrübesiz kişilerce toplanan mantarların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini söyledi. Kurulu Üyesi Mine Pakkaner, doğadan toplanan mantarların zehirli olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Rus ruletinde bile 6 taneden bir tanesi size gelebilir. Fakat topladığınız iki mantardan biri zehirli. olan ile olmayan mantarı ayırt edebilmek için olmak gerekiyor. zehirlenmelerinin geri dönüşü de yok. Ağır karaciğer ve böbrek tahribatına neden olabilir" dedi.

Lezzeti ile sofraların baş tacı olan ve yağmurların başlamasıyla birlikte sayıları da artan , hem tezgahlarda, hem de mutfaklardaki yerini aldı. , meraklılarının ormanların derinliklerinde toplayarak tükettiği mantarların sağlıksız olduğu, kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurgulandı.

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