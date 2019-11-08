Hercai 20. yeni bölüm ATV canlı izle! Hercai'nin 20. bölümünü heyecanla bekleyenler tarafından 'ATV canlı izle, Hercai canlı izle, Hercai yeni bölüm izle' gibi konular merak konusu oldu. ATV'nin rekorlar kıran dizisi Hercai'nin bu haftaki son bölümünde, masumiyetini kanıtlamak için Miran ve Reyyan'la konuşmak için Aslanbey konağına giden Hazar hiç beklemediği bir durumla karşılaşacak. İşte Hercai 20. yeni bölüm ATV canlı izleme sayfası!

Hercai 20. yeni bölüm ATV canlı izle! Hercai'nin 20. bölümünü heyecanla bekleyenler tarafından 'ATV canlı izle, Hercai canlı izle, Hercai yeni bölüm izle' gibi konular merak konusu oldu. ATV'nin rekorlar kıran dizisi Hercai'nin bu haftaki son bölümünde, masumiyetini kanıtlamak için Miran ve Reyyan'la konuşmak için Aslanbey konağına giden Hazar hiç beklemediği bir durumla karşılaşacak. İşte Hercai 20. yeni bölüm ATV canlı izleme sayfası!

HERCAİ 20. BÖLÜM CANLI İZLE!

HERCAİ'DE BU HAFTA

Masumiyetini kanıtlamak için Miran ve Reyyan'la konuşmak için Aslanbey konağına giden Hazar hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Reyyan avluda hareketsiz yatan babasının başında Miran'ı gördüğünde büyük bir şok geçirir. Bugüne kadar Miran'ı intikamdan vazgeçirmeye çalışan ve babasının masum olduğunu savunan Reyyan'ın olaylar karşısında Miran'a olan güveni büyük bir sınavdan geçecektir. Hazar'a karşı öfkesini her fırsatta dile getiren Miran, Hazar'ın düşmesiyle bütün şüpheleri üstüne çeker. Miran ve Reyyan'ın aşkları en büyük sınavını verirken, acaba 27 yıllık acı ve öfkenin sonucunda Hazar Şadoğlu'nun hayatına kast eden kişi gerçekten Miran Aslanbey midir? Yoksa her geçen gün gittikçe kuvvetlenerek büyüyen bu masalsı aşkın sonsuza kadar yarım kalmasını isteyen başka birisi midir?

HERCAİ 19. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran'ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar. Babaannesinin oynadığı oyunu ortaya çıkaran Miran ilk defa yüzleştiği bu gerçekle sarsılırken, gözleri önünde sevdiği adamın acı çekmesine dayanamayan Reyyan sevgisiyle Miran'ın yaralarını sarmaya çalışır. Azize'nin intikam sevdası uğruna masum insanların hayatlarını cehenneme çevirmesine artık seyirci kalamayan Esma, Azize'yi durdurmak için Dilşah'ın kendisine emanet ettiği mektubu Hazar'a teslim eder. Yıllar önce büyük bir sevdayla bağlandığı Dilşah'ın geçmişten uzattığı yardım eli sayesinde Miran'a doğruları ispatlayacağına inanan Hazar acaba Azize'ye karşı verdiği bu mücadeleyi kazanıp Miran'ı suçsuz olduğuna inandırmaya çalışırken, Reyyan'ı Aslanbey konağından çıkarabilecek midir?