İzmir cuma namazı saati 8 Kasım! İzmir'de bugün cuma namazı saat kaçta?

Cuma namazı saatleri araştırılıyor. Mevlid Kandili'nin de yaşandığı bu Cuma gününde camiler ibadetlerini yerine getirmek isteyenlerle dolup taşacak. Peki İzmir'de cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İşte 8 Kasım İzmir Cuma namazı saati...

İzmir'de cuma namazı saat kaçta kılınacak? sorusu merakla araştırılıyor. İbadetlerini yerine getirmek isteyen milyonlarca Müslüman camilere akın edecek. Pek İzmir'de cuma namazı bugün saat kaçta? İşte 8 Kasım İzmir Cuma namazı saati..

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre İzmir'de bugün cuma namazı saat 13.00'da kılınacak.

CUMA VE BAYRAM NAMAZLARINA GEÇ GELEN BİR KİMSE, İMAM SELAM VERDİKTEN SONRA KILMADIĞI REKATLARI NASIL KILMALIDIR?

Cuma namazına imam selâm vermeden önce yetişen kimse cuma namazına yetişmiş olur. Bu kişi imamın selâm vermesinden sonra namazını kendisi tamamlar. İmamın selamından sonra camiye gelen kimse, Cuma namazını değil öğle namazını kılar (Kâsânî, Bedâiu's-Sanâi', Beyrut, 1982, I, 267).



Buna göre Cuma namazının bir rekâtına yetişen kişi imamın selamından sonra, ayağa kalkarak bir rekât daha kılar ve selam verir. Kendi başına kıldığı bu rekâtta da besmele, Fatiha ve zammı sure okur. İmama teşehhüdde yetişmiş olan imamın selamından sonra ayağa kalkar ve iki rekât kılarak selam verir. Böylece cuma namazını tamamlamış olur.



Malikî ve Şâfiîlere göre ise, cumaya yetişmiş sayılabilmek için en az bir rekâtı imamla birlikte kılmak gerekir. Buna göre, imam ikinci rekâtın rükûundan doğrulduktan sonra yetişerek uyan kimse, namazını öğle namazı olarak dörde tamamlar (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, Dâru'l-Fikr, Beyrut, ts. , I, 296; Haraşî, Şerh, Beyrut, ts. , II, 84).