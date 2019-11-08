  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Kütahya'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

'da 'nün hücre evlerine operasyon

Kütahya'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

08.11.2019, 15:05

'da, 'nün () hücre evlerine yönelik operasyonda, 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, haklarında yakalama kararı olan şüphelilerin saklanmak için farklı şehirlerden Kütahya'ya geldikleri öğrenildi.

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda, 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 4 ayrı adreste örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda F serisi 1 dolar, örgütsel dokümanlar ile dijital materyallar ele geçirildi.

Operasyonda K.M, S.D, Y.G. ve F.G. gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, haklarında yakalama kararı olan şüphelilerin saklanmak için farklı şehirlerden Kütahya'ya geldikleri öğrenildi.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN