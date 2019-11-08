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'da trenin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

Manisa'da trenin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

08.11.2019, 16:29

’da raylardan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama tren çarptı. Ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı. ilgili soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şehzadeler ilçesi Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı yakınlarından geçen tren rayları üzerinde meydana geldi. İzmir yönünden Balıkesir istikametine giden yolcu treni, rayların üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen yaşlı adama çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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