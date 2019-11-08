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Organ bağışında şampiyon

Organ bağışında İzmir şampiyon
Giriş Tarihi: 8.11.2019

Uygulama ve Araştırma Merkezi ve işbirliğinde düzenlenen etkinliklerle organ bağışının önemine bir kez daha dikkat çekildi

Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinliklerle organ bağışının önemine bir kez daha dikkat çekildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhiddin Erel Amfisi'nde düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, organ bağışında İzmir'in ve İzmir'de de Bornova'nın ilk sırada yer aldığını ifade ederek bu başarıdan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti.

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