Otizm nedir? Otizmin belirtileri nelerdir?

Pek çok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilme ihtimali olan otizmin belirtileri nelerdir? merak ediliyor. Erken dönemde fark edilmesi halinde ilerleyen dönemde kişinin yaşam koşullarının en asgari düzeyde düşmesi sağlanır. Peki otizmin belirtileri nelerdir? Otizm bir hastalık mıdır? İşte merak edilenler...

Genel olarak genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan otizm, bebeklik döneminde varlık gösterip bir ömür boyunca devam eden bir gelişimsel bozukluk olarak tanımlanır. Peki otizmin belirtileri nelerdir? Otizm nasıl anlaşılır? İşte merak edilenler...

OTİZM NEDEN OLUR?

Nörolojik ve gelişimsel bir bozukluk olan otizmin belirtileri erken çocukluk dönemine, 0-3 yaş arasına dayanıyor. Bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülse de neden ve nasıl oluştuğu tam olarak bilinmiyor.

Son araştırmalara göre dünyada her 68 çocuktan birinde otizme rastlanıyor. Bu nedenle erken çocukluk döneminde çocukların yakından izlenmesi gerekiyor.

OTİZM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Aşağıdaki belirtilerin ebeveynler tarafından gözlemlenmesi otizmin söz konusu olduğuna bir işarettir. Otizm nasıl anlaşılır diye merak edenler için; aşağıdaki belirtiler belirleyici birer işaret olabilir.

*Göz teması ya yoktur yada kısıtlıdır.

*Adı ile seslenince tepki vermezler

*Aşırı hareketli veya hareketsiz olabilirler.

*Çevreleri ile ilgilenmezler

*Sarılma ve öpme gibi fiziksel temastan hoşlanmazlar.

*Konuşmada gecikme vardır.

*İnsanlarla iletişim yerine cansız varlıklarla ilgilenirler.

*Topluluk içinde yaşıtları ile diyalog kurmazlar, oyunlara katılmazlar, kendilerini izole ederler.

*Konuşmayı öğrenseler bile hep aynı kelimeyi tekrar ederler.

*Konuşmayı iletişim aracı olarak kullanmazlar

*Uygun olmayan cümleler kurar kalıp gibi konuşurlar.

*Konuşma şekilleri ve ses tonları tekdüzedir.

*İlgisiz şekilde her şeye gülebilir ve kıkırdayabilirler.

*Bir cismin bir parçasına takıntı yapabilirler. ( örneğin sürekli arabanın tekerleği ile oynamak)

*Bazı objelere aşırı bağlanabilirler.

*Düzen takıntıları vardır. Rutinleri bozulduğunda hırçınlaşabilirler.

*Tekrarlayan bir hareketi örneğin el çırpma, zıplama, kendi etrafında dönme, sürekli öne arkaya sallanma, kanat çırpma gibi yaparlar.

*Normal çocuklar gibi hayal kurarak oyun oynamazlar, arabaları dizer sürekli tekerini çevirirler.

*Sürekli aynı oyunları oynarlar.

*Bazıları çok inatçı ve hırçın olabilir.

*Sosyal ortama girdiklerinde aşırı korkup tepki verebilirler.

*Sıklıkla yemek yeme bozukluğu gösterirler.

*Kendilerine ve etrafındaki eşyalara zarar verebilirler.

*Tehlikeye karşı duyarsızdırlar.

*Acıya karşı duyarsızdırlar.

*Yapılan espriyi veya imayı anlamazlar.

*Normal öğrenme metotlarına duyarsızdırlar.

OTİZMİN TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Otizmin günümüzde kesin olarak uygulanan bir tedavi yöntemi yoktur. Ancak erken tanı çok önemlidir. Tanı koyma süreci en erken 18. aydan sonra olur. Eğer bir hareket ya da bir belirtiden bile şüpheleniliyorsa bir doktora danışarak bilgi alınması gerekir.