atv'de değişmeyen birinci Hercai! Tüm kişilerde yine zirvede!

ATV'nin rekorlar kıran dizisi Hercai'nin 8 Kasım Cuma akşamı yayınlanan 20. son bölümü diziseverleri yine ekran başına kilitledi. Miran ve Reyyan'ın aşkları en büyük sınavını veriyor. ATV'nin birincisi yine değişmedi, Hercai 20.son bölümü ile tüm kişilerde zirvede yer aldı. ATV'nin sevilen Hercai dizisinin yayınlanan 20. son bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz. Hercai'de bu hafta ne oldu? Hercai'de son bölümde ne yaşandı? Hercai'de hangi gelişmeler yaşandı?

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde %8,36 izlenme oranı ve %20,02 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. Hercai'nin 20. Bölüm etiketi #babamölürse, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. HERCAİ 20. SON BÖLÜM! İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN