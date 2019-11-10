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’de Kasım ayında deniz keyfi

Fethiye’de Kasım ayında deniz keyfi
Giriş Tarihi: 10.11.2019

'nin büyük bir bölümü yağışlı ve serin havanın etkisine girerken 'de Kasım ayında pastırma yazı yaşanıyor. Yöredeki açık olan otellerde başta Çinli turistler olmak üzere değişik ülkelerden gelen turistler denize girip Kasım güneşinde bronzlaşıyor.

Türkiye'nin büyük bir bölümü yağışlı ve serin havanın etkisine girerken Fethiye'de Kasım ayında pastırma yazı yaşanıyor. Yöredeki açık olan otellerde başta Çinli turistler olmak üzere değişik ülkelerden gelen turistler denize girip Kasım güneşinde bronzlaşıyor.

ERDOĞAN CANKUŞ

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