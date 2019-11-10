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'da kaybolan aranıyor

Manisa'da kaybolan muhtar Bayram Çenesiz aranıyor

10.11.2019, 19:06

'nın Köprübaşı ilçesinde 4 gündür haber alınamayan Mahallesi Muhtarı 'i (25) arama faaliyetleri sürüyor. Çenesiz'in bulunması için ve 'ndan yardım istendiği belirtildi.

'nın Köprübaşı ilçesinde 4 gündür haber alınamayan Mahallesi Muhtarı 'i (25) arama faaliyetleri sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Çenesiz'in, 7 Kasım'da otomobilinin Mestanlı'ya yakın bir yerde farları ve pencereleri açık şekilde bulunması üzerine, amcası , jandarma ekiplerine başvurdu.

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