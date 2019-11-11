11 Kasım Dünya Bekarlar Günü olarak kutlanıyor. İlk kez Çin'de ortaya çıkan bu gün Sevgililer Günü'ne karşı olarak ortaya çıktı. ABD tarafından da kutlanan bugün de alışveriş çılgınlığı da yaşanmaya devam ediyor. Peki Dünya Bekarlar Günü ne zaman ortaya çıktı? 11 Kasım Dünya Bekarlar Günü nedir? İşte merak edilenler...

11 Kasım Dünya Bekarlar günü nedir? Bekarlar Günü nasıl ortaya çıktı? soruları araştırılıyor. İlk kez Çin'de kutlanmaya başlanan bugün Sevgililer Günü karşıtı bir gün olarak ortaya atılmış. Peki Bekarlar günü nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? İşte merak edilenler...

DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NEDİR?

Dünya Bekarlar Günü ilk kez 1990 yılında Sevgililer Günü karşıtı bir gün olarak ortaya atılmış ve bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi için çıkarılmıştı. Bekarlar Gününün 11/11 olarak belirlenmesinin ise Tarih de dört yalnız 1'den oluşan tarih olması nedeniyle Dünya Bekarlar Günü 11 Kasım tarihinde kutlanıyor.

DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Çin'de 1990'lı yıllarda üniversite öğrencileri tarafından Sevgililer Günü'ne alternatif olarak başlayan 11 Kasım Bekarlar Günü, 2009 yılından bu yana alışveriş festivaline dönüşmüş durumda.