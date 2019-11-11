İzmir'de İZSU skandalı! Temizlik yaptı evlerin içini su bastı

İZSU ekipleri, temizlik yapmak için mazgallara ve su kanallarına basınçlı su tuttu. Ancak hesapsızca yapılan işlem nedeniyle 2 ayrı evi lağım suyu bastı. Eşyaları zarar gören vatandaşlar, şikayetçi oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi) ekipleri, 7 Ekim akşamı mazgal ve su kanalığı temizliği yapmak için Buca İnönü Mahallesi 680/2 sokağa geldi. İZSU ekipleri, rögar kapaklarını açarak tazyikli su tuttu. Sokakta bulunan yağmur suyu kanalının bir bölümü tıkalı olduğu için basınçlı su bağlantı borularından zemin kattaki iki evin giderlerinden içeri girdi. Evlerin içi sular altında kalırken, halılar, mobilyalar, eşyalar zarar gördü. Evinde yaklaşık 15 bin liralık maddi hasar oluşan 65 yaşındaki ev hanımı Sevinç Tanrıverdi Buca Polis Merkezi'ne giderek İZSU ekiplerinden şikayetçi oldu. Aynı yağmur suyu kanalından gelen basınçlı su ile evine sular altında kalan 3 çocuk annesi 70 yaşındaki Safiye Polat kendi imkanlarıyla ıslanan eşyalarını temizledi.



15 BİN LİRA ZARAR

Olay günü evde televizyon seyrederken kilerden su sesi geldiğini duyduğunu söyleyen Sevinç Tanrıverdi, "Gidip baktığımda kilerimin tamamen lağım suları ile dolduğunu gördüm. Daha sonra diğer odaların da aynı şekilde pis sularla dolduğunu fark ettim. Daha sonra dışarı çıkıp baktığımda İZSU ekiplerinin çalışma yaptığını, arazöz vasıtasıyla sokaktaki yağmur suyu kanallarına basınçlı su tuttuklarını gördüm. İZSU çalışanlarına yaşadığım olayı anlattım. Kendileri de evime gelip suları gördüler. Eşyalarım kullanılamaz hale geldi. 155'i arayarak polise ihbarda bulundum. Evimin sigortası yok. Yeniden eşya alacak durumda da değilim. Zararımın karşılanmasını istiyorum. Yaklaşık 15 bin liralık zararım var. Evimin lağım sularının girmesine sebep olan ve bütün eşyalarımın kullanılamaz hale gelmesine neden olan İZSU'dan şikayetçiyim" diye konuştu.



'ALTYAPI YENİLENSİN'

Annesinin evinin İZSU'nun hatası sonucu mahvolduğunu belirten elektrik teknisyeni oğlu İrfan Tanrıverdi, "Evin parkeleri hasar gördü. Mutfak dolabı, koltuklar ve halılar da zarar gördü. Polise gidip şikayetçi olduk. Bu mahallenin alt yapısı yetersiz. Yenilenmesi gerekiyor. Kışın yağmurlu havalarda da sorun yaşıyoruz. İZSU'nun zararımızı karşılamasını istiyoruz" dedi. Lağım suyu nedenilye 4 halısını attığını belirten Safiye Polat, "Kendi imkanlarımla koltuklarımı ve evimi temizledim. İnşallah böyle bir olay bir daha yaşanmaz" dedi. Mahalle sakinlerinden 51 yaşındaki emekli Özer Canbaz, "30 senedir yağışlı havalarda alt yapı yetersizliği nedeniyle sorun yaşıyoruz. Evlerimizi su basıyor. Alt yapının yenilenmesini istiyoruz" dedi.

Egeli Sabah