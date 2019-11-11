Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 11 Kasım Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Yağışlar ne kadar devam edecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa, Aydın, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Bursa çevreleri ile İstanbul, Kütahya, Uşak ve Muğla'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 11 Kasım 2019 Pazartesi hava durumu...

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Bursa, Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile öğle saatlerinde İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinde sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu