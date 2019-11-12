Atatürk, bilim gününde anıldı

Türkiye'nin sağlık alanında ilk tematik araştırma merkezi olma özelliğini taşıyan İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 81. yıl dönümünde bilimle anmak amacıyla “10 Kasım İBG Bilim Günü” düzenlendi.

Türkiye'nin sağlık alanında ilk tematik araştırma merkezi olma özelliğini taşıyan İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yıl dönümünde bilimle anmak amacıyla "10 Kasım İBG Bilim Günü" düzenlendi. Bu yıl ilk kez verilen Bilim Madalyası Ödülü ise yaşam bilimleri alanında özgün, öncü ve çığır açıcı önemli çalışmalara imza atan Doç. Dr. Tamer Önder'e takdim edildi.