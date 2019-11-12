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Haberler > Yaşam > Balıkesir'de yoğun sis

'de yoğun

Balıkesir'de yoğun sis

12.11.2019, 15:30 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019,15:53

'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun , sürücülere zor anlar yaşattı.

Balıkesir- Edremit karayolunda sabah saatlerinden itibaren sis oluştu. İvrindi ilçesinde başlayan sis Balıkesir girişine kadar sürdü. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesiyle sürücülere zor anlar yaşatan sis, güneşin kendisini göstermesiyle öğlen saatlerinde etkisini kaybetti.

DHA

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