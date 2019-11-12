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’de 45 düzensiz yakalandı

Çanakkale’de 45 düzensiz göçmen yakalandı

12.11.2019, 16:10

’nin ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 45 düzensiz yakalandı. Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık teslim edildi.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Gülpınar köyünde şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.

Minibüs içinde Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü de insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA

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