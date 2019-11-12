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'de ! Çifte gökkuşağını

Çanakkale'de büyüleyen görüntü! Çifte gökkuşağını görenler telefonuna sarıldı

12.11.2019, 12:20

'nin ilçesinde, bu sabah saatlerinde yağmur bulutu geçişleri sonrası gökyüzünde oluştu. Vatandaşlar ellerindeki telefonlarla bol bol fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.

Yağmur bulutlarının geçişi sonrası gökyüzünde beliren görenleri büyülerken, vatandaşlar ellerindeki telefonlarla bol bol fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.

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