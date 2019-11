Çok özel müzisyenler

İzmir'deki Yaşar Üniversitesi’nde bu yıl, iki özel öğrenci eğitim hayatına adım attı. Otizmli Alara Aslan (21) ve down sendromlu Sera Özler (19), piyano yetenek sınavını kazanarak üniversitenin Müzik Bölümü’ne kabul edildi.

İzmir'de bu yıl, iki özel öğrenci eğitim hayatına adım attı. Otizmli Alara Aslan (21) ve Down Sendromlu Sera Özler (19), küçük yaşta büyük bir istekle başladıkları piyano eğitimlerinin ardından yetenek sınavını kazanarak Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü'ne kabul edildi. Sınıf arkadaşlıklarının yanı sıra yakın dost olan ikili, her gün büyük bir istekle üniversiteye geldiklerini söyledi. Alara ve Sera'nın anneleri ise "Çocuklarımızı üniversite öğrencisi olarak görmek büyük mutluluk" diye konuştu.



GÜZEL SANATLAR



Down Sendromlu Sera Özler, liseyi Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamladı. 10 yaşından bu yana piyano eğitimi alan Sera, ikinci enstrüman olarak kanun çalıyor. Alara Aslan ise Liseyi Kınık Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde tamamladı.