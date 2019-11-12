  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. bölüm canlı izle! EDHO son bölüm ATV canlı izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. bölüm ! son bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. bölüm canlı izle! EDHO son bölüm ATV canlı izle

12.11.2019, 20:03

147. yeni bölümü heyecanla beklenen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV'de başladı! 'nun son bölümünü kaçırmak istemeyen diziseverler, 'ATV , EDHO canlı izle, EDHO son bölüm tek parça izle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta' gibi sorulara yanıt aradı. EDHO'nun merakla beklenen bu hafta ki yeni bölümünde, Altan yaptığı eylemlerle Çakırbeylilerin sabrını sınarken, da yeğenleriyle planlar yapmaya devam edecek. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 147. son bölüm izleme sayfası!

147. yeni bölümü heyecanla beklenen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV'de başladı! EDHO'nun son bölümünü kaçırmak istemeyen diziseverler, 'ATV canlı izle, EDHO canlı izle, EDHO son bölüm tek parça izle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta' gibi sorulara yanıt aradı. EDHO'nun merakla beklenen bu hafta ki yeni bölümünde, Altan yaptığı eylemlerle Çakırbeylilerin sabrını sınarken, Melike Meftun da yeğenleriyle planlar yapmaya devam edecek. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 147. son bölüm ATV canlı izleme sayfası!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 147. BÖLÜM ATV CANLI İZLE!

CANLI YAYIN

Altan, Hızır Ali'nin elinde olmasının verdiği güvenle, rahatça karşına çıkabildiği Hızır'dan, oğlunun canına karşılık içinde çok önemli bilgilerin olduğu bilgisayarı ister. Böyle bir tehdidin karşısında uzlaşma yoluna gitmek zorunda kalan Hızır, bilgisayarı vermeye razı olsa da Tipi'nin beklenmedik çıkışı Hızır Ali'nin hayatını tehlikeye atacaktır. Oğlunun canını kurtarmak için Altan ile anlaşmak zorunda olan bir diğer isim de Tufan'dır. Aynı oyunu Sınırsızlarla birlikte, bu kez silahların saklandığı depoyu öğrenmek için kuran Altan, ne kadar ciddi olduğunu Tufan'ın gözleri önünde yeğeni Kemal'i öldürerek kanıtlayacaktır.

Altan yaptığı eylemlerle Çakırbeylilerin sabrını sınarken, Melike Meftun da yeğenleriyle planlar yapmaya devam eder. Ablasının oyunlarından sıkılan Feyyaz ise Meftun ailesinin kontrolünün kendisinde olduğunu bu kez sert bir dille gösterecektir.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. bölüm canlı izle! EDHO son bölüm ATV canlı izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN