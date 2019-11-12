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Hayatlarının oyunuyla ödül aldılar

Hayatlarının oyunuyla ödül aldılar
Giriş Tarihi: 12.11.2019

'da daha önce oyun izlemeye fırsatı bile olmamış kadınlar için tiyatro, yaşam sevinci oldu. ekibi, 5 yıldır kendi karşılaştıkları sorunları sahnede canlandırıyor.

İzmir Seferihisar'da daha önce oyun izlemeye fırsatı bile olmamış kadınlar için tiyatro, yaşam sevinci oldu. Ürkmez Kadın Tiyatrosu ekibi, 5 yıldır kendi karşılaştıkları sorunları sahnede canlandırıyor. Kadınlar, sahneledikleri 'Kız Çocuğu' oyunuyla 'En Başarılı Anadolu Tiyatrosu Ödülü'nü aldı. Kadınlar, yaşadıkları sıkıntı ve zorlukları oyunlarda, bazen güldürerek bazen de ağlatarak seyirciye aktarıyor. Kadın hakları savunucusu 2 erkek oyuncunun da eşlik ettiği kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde sergilemek üzere özel oyun hazırlıyor.

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