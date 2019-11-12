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nelerdir? Eğer günde 3 hurma yerseniz...

Hurmanın faydaları nelerdir? Eğer günde 3 hurma yerseniz...

12.11.2019, 10:19 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019,17:15

Tam bir şifa deposu olan saymakla bitmiyor. Yüksek lif içeriği, potasyum, demir, folik asit ve kalsiyum olmak üzere birçok vitamin ile mineral içeriği sayesinde vücudumuza pek çok yararı bulunuyor. Peki lezzeti ile damaklarda tat bırakan hurmanın faydaları nelerdir? İşte merak edilenler...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili hurma tüketmek için 10 önemli nedeni anlattı, önemli bilgiler verdi.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİYOR

Hurma içeriğindeki kalsiyum ve fosfat sayesinde iskelet oluşumuna ve vücudun kemik yapısının dengelenmesine katkıda bulunuyor. Ayrıca kemik erimesi ve yumuşaması gibi gelişebilecek kemik hastalıklarının önlenmesinde fayda sağlıyor.

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