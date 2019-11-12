İzmir'e turist akını! En fazla o ülkeden turist geldi

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK)'nin özel yönetim raporuna göre, İzmir turizminin toplam ziyaretçi sayısı yılın ilk 10 ayında yüzde 16 arttı. İzmir turizmi, 10 aylık dönemde 1 milyon 150 bin 397'si yabancı olmak üzere 1 milyon 800 bin 279 ziyaretçi ağırladı.