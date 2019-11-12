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'e akını! En fazla o ülkeden turist geldi

İzmir'e turist akını! En fazla o ülkeden turist geldi

12.11.2019, 10:38

ve ()'nin özel yönetim raporuna göre, turizminin toplam ziyaretçi sayısı yılın ilk 10 ayında yüzde 16 arttı. İzmir turizmi, 10 aylık dönemde 1 milyon 150 bin 397'si yabancı olmak üzere 1 milyon 800 bin 279 ziyaretçi ağırladı.

ve ()'nin özel yönetim raporlarının 66. sayısında, turizminin ekim ayı hareketliliği ve analizine yer verildi. Raporda, 2019 yılının ilk 10 ayıda değerlendirildi. Rapora göre, İzmir'e 2019 yılının 10. ayında gelen toplam ziyaretçi sayısı 2018 yılına göre yüzde 34 arttı. Yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 39, vatandaş ziyaretçi sayısı yüzde 23 artış gösterdi.

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