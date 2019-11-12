Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK)'nin özel yönetim raporuna göre, İzmir turizminin toplam ziyaretçi sayısı yılın ilk 10 ayında yüzde 16 arttı. İzmir turizmi, 10 aylık dönemde 1 milyon 150 bin 397'si yabancı olmak üzere 1 milyon 800 bin 279 ziyaretçi ağırladı.
Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK)'nin özel yönetim raporlarının 66. sayısında, İzmir turizminin ekim ayı hareketliliği ve analizine yer verildi. Raporda, 2019 yılının ilk 10 ayıda değerlendirildi. Rapora göre, İzmir'e 2019 yılının 10. ayında gelen toplam ziyaretçi sayısı 2018 yılına göre yüzde 34 arttı. Yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 39, vatandaş ziyaretçi sayısı yüzde 23 artış gösterdi.
İzmir'e turist akını! En fazla o ülkeden turist geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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