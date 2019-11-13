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'ın eşi Turan ikinci kez hamile!

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ikinci kez hamile!

13.11.2019, 12:43

Ünlü futbolcu Mart 2018'de ile nikah masasına oturmuştu. Ekim ayında ilk çocukları Hamza Arda'yı kucaklarına alan çift, şimdi de ikinci bebeklerini bekliyor. Her fırsatta ikinci çocuğu istediğini söyleyen Aslıhan Doğan'ın ikinci kez hamile olduğu ortaya çıktı.

ile futbolcu , Mart 2018'de evlenmiş, ekim ayında da oğulları Hamza Arda dünyaya gelmişti. 25 Ekim'de oğullarının 1. yaş gününü kutlayan çift, "Hamza'ya bir kardeş istiyoruz" demişti.

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