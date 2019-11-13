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Biga'da kaçakçılığına 1 gözaltı

Çanakkale Biga'da tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı

13.11.2019, 09:30

'nin Biga ilçesinde kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Tarihi eser niteliği taşıyan 81 sikke ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Biga ilçesinde bir evde çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen operasyonda, 81 sikke, 143 farklı boyutlarda metal obje, üzerinde Osmanlıca ibareler olan yüzük, 5 santimetre uzunluğunda yumurta formlu kiremit parça, 6 çivi, cımbız görünümlü metal obje ile 1 metal arama dedektörü, 26 harita ve işaretler bulunan not kağıtları ele geçirildi. Operasyonda ev sahibi E.T. gözaltına alındı.

DHA

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