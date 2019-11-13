Dünyayı mahveden ‘aşı reddi’ Türkiye’de yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada tartışılan aşı reddine rağmen Türkiye'de aşılanma oranını yüzde 96'dan 98'e çıkardıklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada tartışılan aşı reddine rağmen Türkiye'de aşılanma oranını yüzde 96'dan 98'e çıkardıklarını söyledi. Genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında aşı oranının yüzde 96'dan 98'e çıkardıklarını belirten Koca, şunları söyledi:

"Yürüttüğümüz çalışmalarla, BCG aşısında oranımızı yüzde 93'ten, 96'ya; 5'li karma aşıda ise yüzde 96'dan 98'e yükselttik. Aşı, bulaşıcı hastalıklardan korunmada en etkili araçtır. Sadece bireyi korumaktan öte, tüm toplumun sağlığı için de kilit rol oynamaktadır. Genişletilmiş bağışıklama programı çerçevesinde 13 antijen ile en geniş aşılama programı uygulayan ülkeler arasındayız. Nüfus büyüklüğüne oranla aşılama başarısında dünyadaki liderliğimizi korumaktayız."

EDA IŞIK