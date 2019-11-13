  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > İzmir'de feci kaza! TIR'ın altında kaldı, 50 metre sürüklendi

'de feci ! TIR'ın altında kaldı, 50 metre sürüklendi

İzmir'de feci kaza! TIR'ın altında kaldı, 50 metre sürüklendi

13.11.2019, 12:08

'in Bornova ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçerken TIR'ın altında kalan ve yaklaşık 50 metre sürüklenen (69), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan Çapan Arslan, Osman Çetinkaya idaresindeki 26 ZB 148 plakalı TIR'ın altında kalarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Trafikteki diğer sürücülerin uyarısı üzerine TIR şoförü durdu. Olayın bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Arslan, ambulansa Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Arslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazadan sonra gözaltına alınan TIR şoförü Çetinkaya'nın, ifadesinde Arslan'ı kör noktada kaldığı için görmediğini söylediği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de feci kaza! TIR'ın altında kaldı, 50 metre sürüklendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN