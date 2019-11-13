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'de gürültü tartışmasında bir kişi bıçakla öldürüldü

İzmir'de gürültü tartışmasında bir kişi bıçakla öldürüldü

13.11.2019, 15:51 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019,15:53

'in Çeşme ilçesinde gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunun bıçakladığı kişi yaşamını yitirdi. ekipleri, zanlıyı suç aleti bıçak ve pompalı tüfekle yakaladı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunun bıçakladığı kişi yaşamını yitirdi.

Musalla Mahallesi 7000 Sokak'ta, Ahmet Gürcan A, komşusu Seyfettin Gezek ve kardeşinin yüksek sesle konuştuğu ve gürültü yaptığı iddiasıyla pompalı tüfekle havaya ateş etti.

Olay sonrası Gezek ve kardeşi, yanına gittikleri Ahmet Gürcan A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Gürcan A, Gezek'i bıçakla yaraladı.

Ambulansla Çeşme Devlet Hastanesine kaldırılan Gezek, kurtarılamadı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı suç aleti bıçak ve pompalı tüfekle yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA

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