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'de kayıp gencin, cesedi bulundu

İzmir'de kayıp gencin, cesedi bulundu

13.11.2019, 15:35 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019,15:48

'in Kemalpaşa ilçesinde 4 gündür haber alınamayan 27 yaşındaki gencin cesedi bulundu. Gencin trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ileri sürülürken, Uğur Şenol'un cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kurumuna gönderildi.

'in Kemalpaşa ilçesinde 4 gündür haber alınamayan 27 yaşındaki gencin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ankara-İzmir kara yolunun Kemalpaşa ilçesi sınırlarındaki Armutlu Köprüsü altında, devrilen motosikletin yanında bir erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

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